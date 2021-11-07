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Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım?

Dünyanın en zengin ismi ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, attığı tweet'le yine dikkat çekti. Musk, 62 milyonlu aşkın takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı önerip önermediklerini sordu.

07 Kasım 2021 Pazar 10:55
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Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım?
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine attığı bir tweet'le gündemde.

Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım? - 2

Musk 62 milyondan fazla takipçisine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sordu.

Musk'ın anket şeklindeki paylaşımı 2,5 milyondan fazla oy aldı. Halen devam eden ankette Musk'ın hisselerini satmasını isteyenler önde gidiyor.

Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım? - 4

Musk bir Tweet daha atarak anketin ciddi olduğunu, sonuç ne çıkarsa çıksın ona uyacağını söyledi. Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım? - 5

ABD'de bazı demokratlar "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergiyi gündeme getirmişti.

Elon Musk'tan milyonlarca takipçisine Tesla sorusu: Satmalı mıyım? - 6

Musk "Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almıyorum. Elimde sadece hisselerim var ve bu vergiyi ödeyebilmemin tek yolu da hisse satmak" dedi.

Anket sonucunda, Elon Musk sahibi olduğu elektrik araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesini satarsa, yaklaşık 21 milyar dolar nakit elde etmiş olacak.

Son Güncelleme: 07.11.2021 12:01
Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTeslaSpaceX
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