Elon Musk tarihe geçti

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, servetinin bu yıl 100 milyar doların üzerinde azaldığını gördü. Bu miktar Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde şimdiye kadar kaydedilen en sert düşüş oldu.



169,8 milyar dolarlık net servetiyle Musk, pazartesi itibarıyla dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.



Eşi benzeri görülmemiş düşüş, Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla'nın yükselen hammadde maliyetleri ve tedarik zinciri bozuklukları arasında karşı karşıya olduğu en son zorlukları yansıtıyor.

SORUNLAR KÖTÜLEŞİYOR



Sorunlar, arızalı arka lambalar nedeniyle 300 binden fazla aracın en son geri çağrılması ve Tesla'nın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'deki katı sıfır vaka duruşu ile önemli ölçüde daha da kötüleşti.

Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri pazartesi günü kapanışta yüzde 6,8 düşerek 167,87 dolara geriledi ve Kasım 2020'den bu yana en düşük hisse senedi fiyatı oldu.



Tesla hisseleri yılın başından bugüne yarıdan fazlasını kaybetti.

TWITTER ANLAŞMASI

Elon Musk'ın servetinin ana kaynağı Tesla hisseleri. Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı alacağını duyurmasıyla yatırımcılar endişe duymaya başladı.

Musk'ın Twitter'la çok fazla vakit geçireceğinden korkan yatırımcıların bu çekincesi Tesla hisselerindeki düşüşü hızlandırdı.