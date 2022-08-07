Elon Musk, Twitter CEO’suna çağrı yaptı

Son olarak Musk, Twitter CEO’su Parag Agrawal’ı halka açık bir oturumda tartışmaya davet etti.

Elon Musk, Twitter CEO’sunu botlarla ilgili tartışmaya çağırdı

Twitter satın alma anlaşmasını tek taraflı olarak feshetme kararı alan Elon Musk, yönetim kurulunun dava açmasını istemiyor olabilir. Twitter CEO’su Parag Agrawal’a yönelik bir açıklamada bulunan Musk, platformdaki spam/bot hesap yüzdesinin doğruluğunu tartışmak istiyor.

Geçtiğimiz ay 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasından çekildiğini söyleyen Elon Musk, Twitter’daki bot sayısı bir algoritma kullanarak ölçtüğünü iddia etti. Platformdaki gerçek olmayan hesap sayısının yüzde 10’dan fazla olduğunu düşünüyor.

Elon Musk Twitter’ı dolandırıcılıkla suçladı

Elon Musk ve Twitter arasında sular durulmuyor. Elon Musk, Twitter’ın gerçek hesaplarını gizleyerek dolandırıcı olduğunu söyledi.

Musk, Twitter’dan yaptığı bir dizi açıklamada bot sayısının yüzde olarak daha fazla olduğunun kabul edilmesini istedi. Tesla CEO’su ayrıca Twitter yatırımcılarının bu yanlışlığa karşı harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Çağrısında, “Twitter CEO’sunu Twitter bot yüzdesi hakkında halka açık bir tartışmaya davet ediyorum. Twitter’ın günlük %5’ten az sahte veya spam kullanıcıya sahip olduğunu halka kanıtlamasına izin verin!” dedi.

Anlaşmayı iptal etmiş olmasına rağmen, Tesla CEO’sunun Twitter hakkında hala neden açıklama yaptığını bilmiyoruz. Twitter bot hesap sorunu sosyal medyanın güvenliği için tehlikeli, bu yüzden Musk’ın radarında olması merak uyandırıyor.

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