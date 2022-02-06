Elon Musk ve Joe Biden birbirlerine neden katlanamıyor?

CNN'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden elektrikli araçları çok seviyor. Hatta Biden, ABD’de 2030 a kadar satılan araçların yarısının elektrikli olmasını istiyor.

ABD Başkanı, aynı zamanda elektrikli otomobil alıcıları için vergi indirimi, şarj istasyonlarının artırılması ve devlet desteği de dahil olmak üzere birçok teşvikte bulundu.

TESLA'YA İLGİ GÖSTERMEDİ

Ancak Biden, dünyanın en büyük elektirikli otomobil üreticisi ve bir Amerikan şirketi olan Tesla’ya ise fazla ilgi göstermedi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise bu durum karşısında Biden'a karşı hareket etmekten çekinmiyor.

Biden'ın elektrikli araçların faydalarından bu kadar çok bahsederken, Tesla hakkında neden çoğunlukla sessiz kaldığına dair ise kafalarda birçok soru var.

Bu durumun nedeni ise muhtelemen Birleşik Otomobil İşçileri sendikası.

Birleşik Otomobil İşçileri sendikasını oluşturan işçilerin durumunun, endüstriyel anlamda elektrikli araçlara geçişte ne olacağı konusunda endişeler söz konusu.

DAHA AZ İŞÇİLİK GEREKTİRİYOR

Çünkü elektrikli araçlar daha az hareketli parçaya sahip ve montajı daha az işçilik gerektiriyor.

"YÜZDE 30 DAHA AZ EMEK GEREKTİRİYOR"

Otomotiv sektörü liderlerinden 'Ford' ise elektrikli araç yapmanın geleneksel bir araba yapmaktan yaklaşık yüzde 30 daha az emek gerektirdiğini tahmin ediyor.