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Elysee Sarayı ticari marka olarak tescil edildi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ticari marka olarak tescillendi....

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:24
Elysee Sarayı ticari marka olarak tescil edildi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ticari marka olarak tescillendi.

Haftalık Le Canard Enchaine gazetesinde yer alan habere göre, "Elysee-Presidence de la Republique" adı ticari marka olarak tescil edildi.

Haberde, bir süredir sarayı ziyaret eden kişilerin üzerinde Fransa Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan kalem, çakmak, bardak gibi eşyaları satın alabildiği, "3 Haziran'da ilan edilen ihale ile Elysee Sarayı ve Fransa Cumhurbaşkanlığı markalı ürünlerin daha geniş bir çevreye ulaştırılmasının hedeflendiği" belirtildi.

Alınan ticari marka lisansının kısa sürede yapılacak strateji çalışması ve araştırmalar sonrası hem ulusal hem de uluslararası pazara hitap edecek hale getirilmesinin planlandığı ifade edilen haberde, ilk olarak internet üzerinden satışa başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Konuyla ilgili basında yer alan haberlerin üzerine sosyal medyada "Macron anahtarlık satıp sarayı tamir ettirecek" şeklinde mesajlar paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, tamir giderlerini karşılamak için kampanya başlatma teklifinde bulunurken, bir kullanıcı da "Fransa'nın ekonomik durumunun sanılandan daha kötü olduğu" yorumunu yaptı.

1718-1722 yılları arasında inşa edilen Elysee Sarayı'nın son dönemde çok sayıda bölümünün çürümeye başladığı, tamir ve bakıma muhtaç olduğu belirtiliyor.

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