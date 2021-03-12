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EMA: “AstraZeneca aşısının yan etkilerine şiddetli alerji de eklenmeli”

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kan pıhtılaşması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yan etkilerine, şiddetli alerji reaksiyonlarının da eklenmesi gerektiğini açıkladı.

12 Mart 2021 Cuma 21:58
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EMA: “AstraZeneca aşısının yan etkilerine şiddetli alerji de eklenmeli”


İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, aşının yan etkilerine şiddetli alerjik reaksiyonların da eklenmesi gerektiği belirtildi. EMA, ürün bilgilerinde ilacın yan etkilerinin anafilaksi ve diğer alerjik reaksiyonlar içerdiğini belirtecek şekilde bir güncelleme yapılmasını önerdi. Oxford-AstraZeneca aşısını değerlendiren EMA, "Güncelleme, Birleşik Krallık'taki yaklaşık 5 milyon aşı arasında görülen 41 olası anafilaksi raporunun incelemesine dayanıyor" ifadelerini kullandı. EMA, verilerin dikkatlice gözden geçirilmesinin ardından bu vakaların bazılarında aşı ile bir bağlantının muhtemel olduğunu belirtti.

Öte yandan EMA, anafilaksi ve diğer şiddetli alerjik reaksiyonların aşılarla çok nadiren ortaya çıkabilen bir yan etki olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması için bir neden olmadığını ifade ederek, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı için aşının kullanımının durdurulmaması gerektiğini belirtti.

AB'de Oxford-AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edilmesi üzerine şu ana kadar toplamda 10 ülke aşının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Aynı zamanda Tayland ve Bulgaristan da Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.

Son Güncelleme: 12.03.2021 23:02
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