Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Barış Pınarı Harekatı’na “KKTC emekli camiası” olarak tam destek verdiklerini bildirdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:29
Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’ni oluşturan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga, KKTC Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye’de de tüm siyasi partilerden destek gören harekatın başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanı’nın harekat ile ilgili açıklamasını hayretle karşılıyoruz. Gecikmiş olması bir yana Cumhurbaşkanı’nın olumsuz yorumlara neden olacak açıklamalarını da ciddi bir hata olarak görüyoruz. Kim ne derse desin bu açıklama yanlıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülerek Anavatan Türkiye ile ilişkilerimiz düzeltilmelidir.”
Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verildiği yinelenen açıklamada, harekatın bir an önce başarıya ulaşması dileğinde bulunuldu.
Açıklamada şöyle denildi:
“Çoğu sivil olan şehitlerimize Tanrı’dan rahmet, geride bıraktıklarına başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar diliyoruz. Mehmetçiklerimizin başarısı Türk Ulusu’nun başarısıdır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Emekli Dernekleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan’dan Arap Birliği’ne tepki: Suriye’yi çıkaran siz değil misiniz?
Erdoğan’dan Arap Birliği’ne tepki: Suriye’yi çıkaran siz değil misiniz?
AB Türkiye’yi kınadı
AB Türkiye’yi kınadı
Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi
Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim