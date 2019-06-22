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Emlak milyarderi Olav Thon 95 yaşında evlendi

Milyarder Olav Thon'un 95 yaşında sevgilisi Sissel Berdal ile evlenmesi akıllara “Aşkın yaşı yoktur” dedirten ihtiyar aşıkları getirdi. Birini sevmek için hiçbir zaman geç değil. İşte, “aşkın yaşı yoktur” sözünü doğrulayan ilham verici çiftler...

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
Emlak milyarderi Olav Thon 95 yaşında evlendi

  • Norveçli emlak milyarderi Olav Thon (95) sevgilisi Sissel Berdal Haga (79) ile önceki gün Oslo'da dünyaevine girdi. Hotel Bristol'de gerçekleşen davete 200 kişi katıldı. 35 yıllık ilişkileri bulanan ikilinin töreni 20 dakika sürdü.

  • İkilinin evliliği akıllara "Aşkın yaşı yoktur” dedirten ihtiyar aşıkları getirdi:

  • GEÇ KALMAK DİYE BİR ŞEY YOK

    GEÇ KALMAK DİYE BİR ŞEY YOK

    Çift, gelinin 100'üncü doğum gününde evlendi. Aşkı bulmak için geç kalmaktan mı bahsetmiştiniz? İşte size her yaşta aşk için ilham veren çift.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak MilyarderiOlav Thon
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