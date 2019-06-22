Emlak milyarderi Olav Thon 95 yaşında evlendi

Milyarder Olav Thon'un 95 yaşında sevgilisi Sissel Berdal ile evlenmesi akıllara “Aşkın yaşı yoktur” dedirten ihtiyar aşıkları getirdi. Birini sevmek için hiçbir zaman geç değil. İşte, “aşkın yaşı yoktur” sözünü doğrulayan ilham verici çiftler...