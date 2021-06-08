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Emmanuel Macron'a tokat atıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında saldırıya uğradı.

08 Haziran 2021 Salı 22:41
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Emmanuel Macron'a tokat atıldı

Ülke turu yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında zor anlar yaşadı.

Korumaları eşliğinde yürüyen Emmanuel Macron, selamlaşmak için kendisini bekleyenlerin yanına ilerledi.

O sırada bariyer arkasında duran ve "Kahrolsun Macron" diye bağıran bir şahıs, Macron'a tokat atarak karşılık verdi. Macron, tepki karşısında neye uğradığını şaşırırken; saldırgana ise korumaları ve çevredeki polisler müdahale etti.

2 GÖZALTI

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğrularken, Fransa basını, 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome’a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
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