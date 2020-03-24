Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip corona virüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.



Dibango'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki sanatçının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.