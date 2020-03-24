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Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

24 Mart 2020 Salı 15:12
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Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip corona virüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Dibango'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki sanatçının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Emmanuel NDjoke DibangoCorona Virüs
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