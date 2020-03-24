Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip corona virüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.
Dibango'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki sanatçının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.
Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
24 Mart 2020 Salı 15:12
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Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip corona virüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.