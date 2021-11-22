En az 5 ölü, 40 yaralı

Wisconsin eyaletinde, Noel kutlaması için yapılan geçit töreninde bir araç kalabalığın üzerine sürdü.

AP'nin bildirdiğine göre meydana gelen olayda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Yaralıların 10'dan fazlasının çocuk olduğunu düşünülüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.



Polis saldırganı durdurmak için ateş açtı ancak şoför durmadı. Hızlı bir şekilde ilerleyen kırmızı renkli SUV tipi araç, bariyerlere çarparak durdu. Polis kaçan saldırganı kısa süre sonra yakaladı.



Güvenlik güçleri halka evden çıkmayın uyarısı yaptı.