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En bencil burçlar

Bazı insanlar başkalarının başarısından asla mutlu olmaz. Bu davranışı gösteren insanlar genellikle bencil olur ve sosyal ilişkileri çok iyi değildir.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:45
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En bencil burçlar
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Hayat boyu sadece kendilerini umursayan bu kişiler, başkalarının başarılı olmasına dayanamaz. Böyle durumlarda çok huzursuz olurlar ve başarılı olan kişileri aşağı çekmenin yollarını ararlar. Başkalarını mutlu ve memnun görmek istemezler. Astrolojide en bencil burç hangisidir? diye merak ediyorsanız bu yazımıza gelin birlikte göz atalım.

Astroloji insanların kişiliklerinin karmaşık yönleri hakkında bilgiler verir. Başkasının başarısına tahammül edemeyen ve hep kendi istekleri doğrultusunda hareket eden insanlar bencil olarak tanımlanır. Peki, astrolojide en bencil burç hangisidir? İşte en bencil 6 burç...

1-BOĞA BURCU

Boğa burcunun ana hedeflerinden biri rahat, mutlu ve lüks bir yaşam sürmek olabilir. Ama herkesin bunu karşılayabilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle Boğalar, diğer insanların kendilerinden daha başarılı olduğunu gördüklerinde onları çok kıskanırlar.

Kendilerinden daha iyi bir hayat yaşadıkları için başkalarını kötü hissettirebilirler. Boğa burçları istediklerini başaramadığında çılgına dönebilir.

2-YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları sevmeyi ve sevilmeyi çok önemser. Dolayısıyla her zaman ilgi isterler ve başkalarının kendilerinden fazla ilgi gördüğünü hissettikleri anda çılgına dönebilirler.

Bir başkasının daha popüler olması yengeç burçlarını sinirlendirebilir. Sevdiklerini ve arkadaşlarını çok önemseyen yengeç burçları, onlara her zaman kıymet verir. Aynı değeri kendisi göremediğinde gözü kara biri olabilir.

3-ASLAN BURCU

Nazik olabilecekleri kadar bencil de olabilirler. Aslanlar gizlice kendilerini başkalarının ne istediğinden daha çok düşünürler. Her zaman sorumlu olan kişi olarak güçlerini kaybetmeye dayanamazlar.

Başkaları gülümsüyorsa, mutsuz olduklarında Aslanlar onları gölgede bırakmaya çalışır. Aslan burcu olan kişiler her zaman en iyi olmaya çalışır. Eğer kendilerinden daha üstün birini görürlerse bu onların bencil yönlerini hemen ortaya çıkarır. Tüm ilgiyi üzerinde toplayabilmek için elinden geleni yapar.

4-BAŞAK BURCU

Başak burçlarının kıskanç olduğu çok belirgindir. Başkaları iş fırsatını ya da bekledikleri ödülü güvence altına aldığında kıskançlıktan çıldırırlar.

Başaklar son derece çalışkan ve titiz insanlar olur. Onlar bir işi başarabilmek için çok fazla çalışırlar. Ancak rakiplerinden biri başak burcundan daha ii işler ortaya çıkardığında onu aşağı çekmenin yollarını arar. Bütün çabasını rakibini yenebilmek ve zirveye oturabilmek için kullanır.

5-TERAZİ BURCU

Teraziler, mutlulukları söz konusu olduğunda taviz vermezler. Başarılı olana ve hayatlarından memnun olana kadar durmadan çalışırlar.

Teraziler çok motive edici insanlar olsalar da, başkalarını mutlu görmeye dayanamayan içsel olarak bencil insanlardır. Başkaları kendilerinden daha mutlu olduğunda çok huzursuz ve sinirli davranabilirler.

6-AKREP BURCU

Akrep burçları her zaman hayattan zevk almak ister. Tüm planlarını adım adım gerçekleştirerek harika bir yaşam sürmenin hayâlini kurarlar. Her zaman başarılı olan tek kişi olmak için uğraşırlar.

İşler istediği gibi gitmediğinde intikam almak için çeşitli planlar yaparlar ve herkese hayatı zehir ederler. Başkalarının kendilerinin önüne geçtiğini hissettiği anda korkunç şeyler yapabilirler.

Koç, İkizler, Yay, Oğlak, Kova ve Balık, başkalarının başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyar. Asla kıskançlık duygusunu içlerinde barındırmaz ve bencil davranmazlar.

Anahtar Kelimeler:
AstrolojiBurç
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