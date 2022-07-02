En masum olan burçlar

Genelde çevrelerine karşı savunmasız olurlar. Bazı insanlar karanlık ve bencil yönleri sebebiyle masum insanları saf olarak görür. Bu kişilere bazı zamanlar zorbalık yapılır ve bununla baş edebilmek sanıldığı kadar kolay olmaz. Astroloji insan kişiliğinin karmaşık yapısı hakkında ipuçları verir. "En masum burç hangisidir diye merak ediyorsanız" gelin bu yazımıza birlikte bakalım.

Hayatımızdaki insanları tanımak için astrolojinin ipuçlarından faydalanabilirsiniz. Bazı insanlar çocuksu kalbiyle her zaman masum ve hassas olurlar. Yaşları ne olursa olsun masum ve iyi olmayı asla bırakmayan bu kişiler oldukça hassas olur. Peki, astrolojide en masum burç hangisidir?

KOÇ BURCU

Koç burçlarının bu listede olması şaşırtabilir. Koç burçları inatçı olur ve duygularıyla hareket eder. Bu özelliklerinin yanında koç burçlarının oldukça saf bir kalbi vardır ve düşünceleri her zaman masumdur.

Bazen saf ve çocuksu olabilen koç burçları, hayatta sadece istediklerini harekete geçirmek için çabalar. Konu dünyanın halleriyle uğraşmaya gelince onlar gerçekten masum davranır. Herkesin iyi ve mutlu olması için elinden geleni yapar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları astrolojide en duygusal burçlar arasında yer alır. Bu sebeple son derece masum ve hassas davranırlar. Yengeç burçları, sevgiye ve duygulara her şeyin üzerinden değer verir.

Yengeç burçları asla insanlara ihanet etmez. Her zaman empati duygusuyla hareket ederler. Çevrelerindeki insanları kırmak ve üzmezler. Yengeç burçları hayatın her zaman iyi yönlerini görerek hareket eder. Pozitif yönleri görerek yaşamayı seçen yengeç burçları, tüm olumsuzlukları görmezden gelebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burçları küçük bir karıncayı bile incitmeyi asla aklından geçirmez. Kendi ahlakları konusunda çok katıdırlar ve insanların her zaman en iyi niyete sahip olduklarına inanırlar.

Başak burçları, çevresindeki kişilere her zaman kibar ve masum davranır. Hayatın kurallarına isyan etmeden uyarlar. Kendi çizdikleri yolda kimseye zarar vermeden ilerlerler. Başak burçları çevresindeki insanların yardımına her zaman koşar. Asla onlara karşı duyarsız davranmaz.

YAY BURCU

Yay burçları, hayata çok pozitif ve mutlu bakarlar. Yay burçlarının neşesinin eksik olduğu bir an yoktur. Kötü şeyler düşünmezler, bunun yerine insanlara her zaman yardım etmeyi seçerler.

Yay burçlarının çok masum bir kişilikleri vardır. Canlı gülümsemeleri etrafa ışık saçar. Düşünceleriyle ve fikirleriyle çevresindekilere ilham olan yay burçlarının, herkese yardımı dokunur.

Yay burçları her zaman çocuk kalbini korur. Kimse hakkında kötü düşüncelere kapılmaz. İnsanlara zarar vermeyi aklından bile geçirmez.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu olan kişi hayatını işine adar. Her zaman yüksek standartlara sahip olmak isteyen oğlak burçları, duygularıyla ve mantığıyla bir arada hareket eder.

Negatif enerjilerle baş etme konusunda usta oğlan oğlak burçları, kendi hedefleri için emin adımlarla ilerler. Güçlü tavırları sayesinden hayattaki tüm olumsuzlukların üstesinden gelebilir.

Oğlak burçları, hayatındaki insanlara karşı her zaman duyarlı olur. Onlara sevgisini ve ilgisini eksik etmek. Sevdikleri insanlar için yapamayacağı şey yoktur. Her zaman iyi olmalarını ister ve elinden geleni yapar.