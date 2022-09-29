Muhtemelen sevdiklerinizin çoğunu iki gruba ayırabilirsiniz: sevecen olanlar ve sevgisini fazla göstermeyenler. Sevecen grubundakiler, sizi her gördüklerinde kollarını açarak kucaklayacaklar, kanepede size sarılacaklar ve neredeyse her hafta sizi ne kadar sevdiklerini ve sizinle ne kadar mutlu olduklarını söyleyecekler. Sevgisini fazlaca göstermeyenler biraz daha çekingendir, özel anlar veya özel günler için fiziksel ve sözlü olarak sevgilerini göstermekten çekineceklerdir. Bunların sebebi burçları yani astroloji olabilir.

Başak Burcu

Bu pratik ve mükemmeliyetçiliğe eğilimli burç, düşündüğünüzden daha sevecendir. Ünlü psişik ve astrolog Inbaal Honigman, “Size sarılıp sırtınızı okşadıklarında, sevecen olduklarını düşünmüyorlar” diyor. “Tıbbi ve psikolojik faydaların tamamen farkındalar.” Aynı hassasiyet, sıkıntı içindeki birini teselli ederken de devreye giriyor. Honigman, “Bir Başak için her şeyin yoluna gireceğini söylemek kelimenin tam anlamıyla gerçekçi değildir” diyor. “İşlerin sonunda her zaman iyi sonuçlandığını düşünecek kadar hayalperest değiller.” Tüm bunların yanında, şefkatli olduklarını fark etseler de etmeseler de, ihtiyaç duyan herkese kalplerini ve desteklerini sınırsızca açabilirler.

Akrep Burcu

Akrep, kötü şöhreti ile bilinir, fakat bu en sevecen burçlar arasına girmesini engelleyemiyor. Elbette, bu burç bazen kıskanç, gizli ve manipülatiftir. Ama aynı zamanda en çok değer verdikleri insanlara karşı aşırı derecede sevgi dolu ve sadık olabilirler ve bu aynı zamanda sevgi göstermek için de geçerlidir. Crescent Divination’da profesyonel tarot okuyucusu ve astrolog Crescent, “Bir Akrep için sevgi samimi bir şeydir ve onu çok özel tutarlar” diyor. “Akrepler hissettiklerinde, kendilerini sahiplenici ve koruyucu hissederler, bu yüzden en sevecen burçlar arasında olmaları mantıklıdır.” Bir Akrep ile çıkıyorsanız, çok sayıda kucaklama ve öpücükle sevgi gösterilerine maruz kalabilirsiniz.

Boğa Burcu

Bu burcun sevgiye olan tutkusu, yönetici gezegeni Venüs’ten başlayarak, gerçekten yıldızlarda yazılıdır. The Haven Shoppe’un sahibi ve astrolog Andrea Scalisi, “Adı aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs, Boğa’ya güçlü bir romantik çizgi katıyor” diyor. “Ancak, Boğa’nın kişiliği Toprak elementine dayanır, bu da pratik yollarla sevgi gösterdikleri anlamına gelir.” Bu nedenle, bir projeyle ilgili son dakika tavsiyesine veya yardımına ihtiyacınız varsa, Boğa’nın size tereddüt etmeden geleceğine güvenebilirsiniz. Romantizmde Boğa, mantıklı bir şekilde fiziksel temasa bayılır. İlişki astroloğu Anna Kovach, “Boğulmaktan hoşlanmıyorlar, bu yüzden sevgiye yaklaşımları ılımlı olmalı ve belirli bir zamanda ruh hallerine göre belirlenmeli” diyor. Bununla birlikte, Boğa’dan alacağınız sevginin çoğu kapalı kapılar ardında olacaktır.

Aslan Burcu

Bir Aslan’ın sevgi tarzı en iyi onun dünyevi temsilcisi olan aslan tarafından gösterilir. Scalisi, “Doğada, bir aslan nasıl kendi ailesi ile sevecen ve sakinse, aynı şekilde yaşamımızda da aslan arkadaşları ve ailesi ile çevrili olduğunda kendini en mutlu hisseder” diyor. Aslanlar yakın çevrelerindeki kişilere karşı açık bir şekilde şefkatlidirler ve onları mutlu etmek için çok büyük miktarda zaman ve çaba harcamaya isteklidirler. Bu aynı zamanda aşk hayatları için de geçerlidir. Kovach, “Romantizmde Aslan, eşini abartılı hareketlerle şaşırtmayı sever ve fiziksel yakınlık yoluyla sevgi gösterir” diyor. Sadece kapalı alanlarda değil, dışarıda da bir aslan sevgisini göstermekten asla çekinmeyecektir.

Yengeç Burcu

Hem fiziksel hem de duygusal sevgi, bir Yengeç için temel kişilik özellikleridir, bu da onları en sevecen burçlar arasına sokar. Crescent, “Yengeçler, sevecen olma eğiliminde olduklarından dolayı ‘anne gibi şefkatli’ olarak bilinirler” diyor. “Enerjileri, hayatınızın her noktasında sizi sarar – tatlı ve sıcak.” Ay tarafından yönetilen bir su burcu olan Yengeçler, duygusal olarak zekidir ve başkalarının sevildiğini ve önemsendiğini hissettirmek için tam olarak ne söyleyip ne yapacağını bilir. Peki neden bir numara değiller? Yengeçleri listemizde geri tutan tek şey, yeni gelenleri içeri almalarının biraz zaman almasıdır. Kovach, “Yeni insanlarla ilk tanıştıklarında açılmakta yavaş olabilirler, ancak besleyici ve koruyucu içgüdüleri er ya da geç devreye girer” diyor.

Balık Burcu

Bu hassas ve duygusal burcun ekstra sevecen olmasının psikolojik bir nedeni var. Yazar ve astrolog Lisa Barretta, “Balığın ilişkili öğesi sudur ve su gibi Balık’ın da sınırları tanımlamada sorunları vardır” diyor. “Aşırı verecekler, aşırı sevecekler, aşırı yardım edecekler, aşırı empati kuracaklar ve aşırı bağışlayacaklar.” Bu nedenle, ağlayacak bir omuza ihtiyacınız olduğunda ziyaret etmek için en iyi burçlardan biridir. Bu özellikleri ile en sevecen burçlar arasında ilk sırada olması gayet anlaşılabilir. Sarılmalar ve kucaklaşmalar da bu burçlara doğal olarak gelir. Kovach, “Romantik ilişkilerde, bu burçta doğanlar, güvence bulmanın bir yolu olarak fiziksel teması sürdürmeyi severler” diyor. “El ele tutuşmayı, yatakta kucaklaşmayı ve hatta müzik dinlerken veya televizyon izlerken saatlerce sarılmayı severler.” Bazen, sevgi alamadıklarında veya hissetmediklerinde kendilerini güvensiz hissedebilirler. Bir Balık ile ilişkiniz varsa, onlara ihtiyaç duydukları sevgiyi verdiğinizden emin olmak için zaman zaman onlarla bunu konuşun.