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En son 1866'da görülmüştü

31 Ocak'ta aynı anda Mavi Ay, Tam Ay Tutulması, Kanlı Ay ve Süper Ay yaşanacak.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:18
En son 1866'da görülmüştü
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Dünya, Ay ve Güneş'in karmaşık dansı sayesinde 31 Ocak'ta gökyüzü Süper Kanlı Mavi Ay'a sahne olacak. Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

31 Ocak'ta aynı anda Mavi Ay, Tam Ay Tutulması, Kanlı Ay ve Süper Ay yaşanacak.

​Dolunay, Ay ve Güneş’in 180 derece açıda olmasına verilen isim. Tam Ay Tutulması, Güneş, Dünya ve Ay’ın sıralanması sonucunda, Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesidir.

MAVİ, ÇÜNKÜ BİR AY İÇİNDE İKİNCİ DOLUNAY

Mavi Ay ise takvimdeki bir ayda ikinci kez dolunay gerçekleşmesine deniliyor. Mavi Ay 2.5 yılda bir vuku buluyor, ama ayın rengi mavi olmuyor.

RENGİNDEN ÖTÜRÜ KANLI AY

Tam Ay Tutulması, Asya'nın doğusundan Pasifik'e ve Kuzey Amerika'ya dek geniş bir bölgede gözlemlenecek. Dolunay bu tutulma sırasında Güneş’ten yansıyan ışınlar yüzünden koyu kızıl bir renk alacak ki buna Kanlı Ay deniliyor.

DÜNYAYA YAKINLIĞINDAN ÖTÜRÜ SÜPER AY

Dolunay yörüngesinde dünyaya en yakın noktaya geldiğinde ise Süper Ay gerçekleşecek. Yani ay ekstra yakın ve ekstra parlak görünecek. Dünyaya en uzak noktadaki dolunaydan yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak bir görünüm sergileyecek.

TSİ ÖĞLEDEN SONRA

NASA buna 'Süper Kanlı Mavi Ay' diyor. Bunların biraradalığı, çok nadir görülen bir olay. Gerçekleştiği son tarih 31 Mart 1866 idi.  

31 Ocak 2018 çarşamba günü TSİ 13:51-19:08 saatleri arasında Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması meydana gelecek.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 17:21
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