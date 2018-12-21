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En uzun geceye dikkat!

Bugün 21 Aralık Kış gün dönümü. Peki Kış gün dönümü nedir ve ne zaman sona erecek? İşte 21 Aralık ekinoksu hakkında bilmeniz gereken her şey!

21 Aralık 2018 Cuma 13:30
En uzun geceye dikkat!

21 Aralık'ta yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek. 

Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

  • Güneşin doğuşu: 08.27
  • Güneşin batışı: 17.40
  • Gece süresi: 14 saat 47 dakika
  • Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

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En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika. Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak. En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat. Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak. 21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

En uzun geceye dikkat!

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar. 23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

Peki ya 21 Aralık Ekinoksu nedir? 21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine denk geldiği andır. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. 

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Son Güncelleme: 21.12.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
Haber21 AralıkEn Uzun Gece
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