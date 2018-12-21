21 Aralık'ta yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek.
Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.
- Güneşin doğuşu: 08.27
- Güneşin batışı: 17.40
- Gece süresi: 14 saat 47 dakika
- Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika
En uzun geceye dikkat!
21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar. 23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
Peki ya 21 Aralık Ekinoksu nedir? 21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine denk geldiği andır. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.