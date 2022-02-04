Künye
Kıbrıs 9
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

En uzun gökdelenden bile daha büyük bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, 4 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen ve dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan asteroidi takip ediyor.

04 Şubat 2022 Cuma 20:27
27 Okunma
En uzun gökdelenden bile daha büyük bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
banner108

Fakat uzay ajansı söz konusu asteroidi "tehlikeli olması muhtemel" diye sınıflandırsa da uzaydan gelen kaya parçasının Dünya'ya en yakın olacağı mesafe yaklaşık 4,9 milyon kilometre, yani Ay'ın 385 bin kilometre mesafedeki ortalama yörüngesinin epey dışında.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (Jet Propulsion Laboratory, JPL) Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi'nden alınan izleme verilerine göre asteroit 138971 (2001 CB21) 3 Şubat'la 4 Mart arasında Dünya'nın yakınından geçecek 25'ten fazla nesneden sadece biri. Bu nesnelerin çoğu Dünya'nın çok daha yakınından geçecek.

Ne var ki asteroit 138971 (2001 CB21) gelecek haftalarda Dünya'nın yakınından geçecek yakın Dünya nesneleri arasında açık ara en büyük olanı. Çapı 560 ile 1300 metre arasında değişen asteroit, Dubai'deki 830 metre uzunluğundaki Burc Halife gökdeleninden çok daha uzun.

Dünya'ya bu büyüklükteki başka bir asteroit en son 18 Ocak'ta yaklaştı. Bin metre çapında bir uzay kayası olan asteroit 7482 (1994 PC1) aradaki mesafeyi iki milyon kilometreden de aza indirerek Dünya'nın yakınından geçmişti.

JPL, Dünya'nın 7,5 kilometre yakınından (Ay'a olan uzaklığının 19,5 katı) geçen en az 150 metre çapındaki herhangi bir asteroidi tehlikeli olması muhtemel diye değerlendiriyor. Yüz metre çapında bir asteroidin Dünya'ya çarpması 14 Ocak 2022'de Tonga'da meydana gelen volkanik patlamanın 10 katı bir patlama kuvveti ortaya çıkarır.

Asteroit 138971'in (2001 CB21) Dünya'ya yaklaşmasından birkaç gün önce 31 Ocak'ta NASA, uzay ajansının Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'nin tehlikeli olması muhtemel asteroitleri takip etmek için kullandığı 4 teleskop dizisinden oluşan Asteroit Karasal Etki Son Uyarı Sistemi'nde, bir diğer deyişle ATLAS'ta önemli bir iyileştirme yaptığını duyurmuştu.

ATLAS, Hawaii'de iki teleskop kullanarak faaliyet göstermeye 2017'de başlamıştı fakat biri Güney Afrika'da, diğeri Şili'de olmak üzere ilave iki teleskopun eklenmesi ATLAS'ın artık her 24 saatte bir bütün gece göğünü görüntülemesine olanak tanıyor. ATLAS, 20 metre kadar küçük asteroitlerin Dünya'nın yakınından geçmesinden birkaç gün önce, 100 metre civarındaki asteroitler içinse haftalar önce uyarı verebiliyor. Program Dünya'nın yakınında 700'den fazla asteroit tespit etti.

Asteroid 138971 (2001 CB21), ATLAS'ın yeni bir tespiti değil ama MIT'nin Lincoln Yakın Dünya Asteroit Araştırmaları (LINEAR) programı onu 2001'de keşfetmişti ve bu nedenle Güneş Sistemi'nden geçişine dair özellikler iyi bir şekilde saptandı. Asteroit, Dünya'nın en yakınından geçmesi beklenen mesafede gezegenimizin yaklaşık 3,6 milyon kilometre yakınında olacak fakat bu, 6 Mart 2148'e kadar gerçekleşmeyecek.

Merak edenler için NASA JPL sıradaki 5 yakın Dünya asteroidinin yaklaşmasını göstermesi için düzenli olarak güncellenen bir asteroit izleme internet sitesine sahip. Sitede her uzay kayasının gezegenimizin yakınından geçeceği tarih, gezegenin ne kadar yakınından geçeceği ve yeryüzüyle ilişkili bir karşılaştırmanın yanı sıra büyüklüğü de belirtiliyor.

Örneğin, 4 Şubat'ta Dünya'dan yaklaşık 2,5 milyon kilometre mesafeden geçecek asteroit 2022 AA'nın çapı yaklaşık 40 metre, yani kabaca "bir uçak boyutunda".

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuckerberg’den bir gecede rekor kayıp
Zuckerberg’den bir gecede rekor kayıp
Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti
Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti
Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı
Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim