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En uzun uçuş 4 saate inecek

ABD merkezli Boom Supersonic, Mach 2.2 adını verdiği bir ticari jet geliştirdi. Yeni jetle dünyadaki herhangi bir noktaya gitmek maksimum 4 saat sürecek. Şirket bilet fiyatlarının ise 100 dolar olacağını söyledi.

18 Mayıs 2021 Salı 10:24
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En uzun uçuş 4 saate inecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Boom Supersonic adlı şirket süper-sonik jetlere dönüş sinyali verdi.

CNN International'da yer alan habere göre Boom Supersonic Mach 2.2 adı verilen bir jet geliştirdi.

Ses hızının üstünde uçan jetle dünyanın herhangi bir yerine dört saatte gitmek mümkün olacak. 

Şirketin CEO'su Blake Scholl yolcu taşımak için geliştirilen Mach 2.2'nin 2026'da uçuşa hazır hale geleceğini söyledi.

"Ya batacağız ya dünyayı değiştireceğiz" ifadelerini kullanan Scholl, yarım yüz yıldır uçak motorlarında hız konusunda büyük geliştirmelerin yapılmadığını söyledi.

Mach 2.2 hayata geçerse dünyanın herhangi bir yerine gitmek dört saate ve 100 dolara mal olacak. 

Ancak şirketin bu hayalleri gerçekleştirmesi için uzun yıllar çalışması gerekiyor.

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