En yüksek antikor seviyesine ulaşıldı

Pfizer ve BioNTech ABD regülatörlerine üçüncü dozun etkisi hakkında elde ettikleri ilk verileri paylaştı. Buna göre iki doz aşının ardından geçen sekiz ile dokuz ay arasında bir süre içinde üçüncü dozun yapılması, en yüksek antikor seviyelerine ulaşılmasını sağladı.

İki şirket üçüncü doz için acil onay kanalını kullanmayacak, daha büyük bir grubu içeren nihai deney sonuçlarını bekleyecek.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) üçüncü doz aşılar hakkında gelecek hafta değerlendirme yapacak.

Öte yandan ABD kurumları Türkiye için Kovid 19 uyarılarını yükseltti. CDC Türkiye’yi dördüncü seviye olan “Çok Yüksek Riskli” kategoriye yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’yi “Seyahat etmeyin” tavsiyesi verdiği dördüncü seviyeye çıkardı.