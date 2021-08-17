Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi

En yüksek antikor seviyesine ulaşıldı

Pfizer ve BioNTech için ikinci dozu takip eden sekiz ile dokuz ay arasında alınan üçüncü doz ile en yüksek antikor seviyelerine ulaşıldı...

17 Ağustos 2021 Salı 09:16
429 Okunma
En yüksek antikor seviyesine ulaşıldı

Pfizer ve BioNTech ABD regülatörlerine üçüncü dozun etkisi hakkında elde ettikleri ilk verileri paylaştı. Buna göre iki doz aşının ardından geçen sekiz ile dokuz ay arasında bir süre içinde üçüncü dozun yapılması, en yüksek antikor seviyelerine ulaşılmasını sağladı.

İki şirket üçüncü doz için acil onay kanalını kullanmayacak, daha büyük bir grubu içeren nihai deney sonuçlarını bekleyecek.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) üçüncü doz aşılar hakkında gelecek hafta değerlendirme yapacak.

Öte yandan ABD kurumları Türkiye için Kovid 19 uyarılarını yükseltti. CDC Türkiye’yi dördüncü seviye olan “Çok Yüksek Riskli” kategoriye yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’yi “Seyahat etmeyin” tavsiyesi verdiği dördüncü seviyeye çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Pfizer Ve BioNTech
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip
Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip
CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
BMGK,Taliban'a insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı yaptı
BMGK,Taliban'a insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim