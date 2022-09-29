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Endişe yaratan rapor: Robot kıyameti yaşanacak

Hollywood filmlerine sık sık konu olan "insanlığa savaş açan yapay zekaya sahip robotlarla" ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

29 Eylül 2022 Perşembe 13:09
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Endişe yaratan rapor: Robot kıyameti yaşanacak



Arnold Schwarzenegger’in başrolünü oynadığı Terminator serisiyle popüler kültüre adapte olan “yapay zekaya sahip robotların insanlığa savaş açması” ile ilgili dikkat çekici bir araştırma New York Üniversitesi’nde yapıldı.

Araştırmacılar 327 bilim insanının dahil olduğu bir anket çalışması yaptı. Yapay zeka üzerinde çalışan bilim insanlarının yüzde 36’sı bu yüzyıl içinde yapay zekaya sahip robotların insanlığa savaş açabileceğini söyledi.

Araştırmada, yapay zekaya sahip sistemlerin nükleer felakete sebep olabileceği de belirtilirken, “Yapay zeka tarafından alınan kararlar bu yüzyıl içinde bir felakete yol açabilir. Bu en az bir nükleer savaş kadar kötü olabilir” denildi. Ankete katılanların yüzde 73’ü ise yapay zekanın endüstri devrimi gibi toplumsal değişimlere sebep olabileceğini dile getirirken katılımcıların yüzde 61’i ise özel sektörün yapay zeka konusunda baskın olduğunu öne sürdü.

Bu araştırmayı haberleştiren İngiliz The Times gazetesi, 2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sarf ettiği sözleri de aktardı. Putin, 2017’de, “Bu alanlarda hangi ülke lider olursa, dünyanın da lideri o ülke olur” demişti. Öte yandan Tesla’nın CEO’su Elon Musk da bir süre önce yapay zekanın üçüncü dünya savaşına sebep olabileceğini öne sürmüştü.

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