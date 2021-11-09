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Endişelendiren uyarı!

İngiltere Meteoroloji Kurumu (MET Office), dünyada sıcaklığın 2 santigrat artması durumunda bir milyar insanın, ölümle sonuçlanabilecek risk altına gireceğini duyurdu.

09 Kasım 2021 Salı 13:33
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Endişelendiren uyarı!
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İngiltere Meteoroloji Kurumu’nun değerlendirmesine göre, sıcaklıktaki 2 santigratlık bir artış, bir milyar insanı risk altına alacak. Kurumdan yapılan açıklamada, bu riskin can kayıplarını da içerebileceği vurgulandı. MET Office’te yayınlanan haritada, söz konusu senaryoda Afrika kıtasının merkezi, Güney Amerika, Avustralya’nın kuzeyi ve Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerin de risk altına gireceği öngörülüyor. Öte yandan araştırmada, 4 santigratlık bir artışın, dünya nüfusunun yarısını risk altına aldığı belirtildi.

“YENİ ANALİZ, HAREKETE GEÇMENİN ACİLİYETİNİ GÖSTERİYOR”

Exeter Üniversitesi ve MET Office üyesi Prof. Dr. Richard Betts, küresel ısınmayı 2 santigratın altında tutmanın önemine vurgu yaparak, “Bu yeni birleşik analiz, küresel ısınmayı 2,0 santigratın altında sınırlamanın aciliyetini göstermektedir. Sıcaklık seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanların yaşamlarına yönelik riskler o kadar şiddetli ve yaygın hale gelir, ancak şimdi harekete geçersek, bu yüksek risklerden kaçınmak mümkün olabilir” dedi.

DHA

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