Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
banner40

Endonezya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Aralık 2018 Cuma 10:15
Endonezya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü eyaletin başkenti Manokwari'nin 55 kilometre güneyi olan yer sarsıntısının 26 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

banner41
Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık bin 500 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDepremHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KDC'de ebola şüphelileri firar etti
KDC'de ebola şüphelileri firar etti
Avustralya’da uluslararası hırsızlık şebekesine operasyon
Avustralya’da uluslararası hırsızlık şebekesine operasyon
Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim