Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki yanardağda, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi.



BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti.



Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri uyarısı yapılıyor.



Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.