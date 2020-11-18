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Endonezya'da evinin bahçesine göktaşı düşen kişi milyoner oldu

Endonezyalı Josua Hutagalung, evinin çatısını delip geçerek, bahçeye düşen 1.4 milyon sterlin değerindeki göktaşı sayesinde milyoner oldu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:10
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Endonezya'da evinin bahçesine göktaşı düşen kişi milyoner oldu

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında yaşayan ve tabutçuluk yapan 33 yaşındaki Josua Hutagalung’nın evinin çatısını delerek, bahçesine gök taşı düştü. Hutagalung,göktaşını incelenmesi üzerine uzmanına sordu.  2.1 kilogram ağırlığındaki göktaşının 1.4 milyon sterlin değerinde olduğunu duyan Hutagalung, milyoner olduğunu duyurdu. 


ABD'Lİ GÖKTAŞI UZMANI TALİP OLDU


Olayın duyulmasının ardından, ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gelerek, göktaşını satın almak istedi. Göktaşını satın almak için Endonezya'da Hutagalung'a ulaştı.İkili arasında pazarlık yapıldığını aktaran yerel medya, Collins’in göktaşını ABD'nin Indianapolis şehrindeki göktaşı koleksiyoncusu Jay Piatek tarafından 1.4 milyon sterline satın alındığını yazdı.Yerel medya, göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiğini kaydederek, göktaşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğunu aktardı.

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