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Endonezya'da Facebook protestosu

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Facebook ofisi önünde İslami içerikli hesapların erişime engellenmesine yönelik gösteri düzenlendi.

12 Ocak 2018 Cuma 17:06
Endonezya'da Facebook protestosu
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Cakarta'da, İslam Savuncuları Cephesi (FPI) öncülüğünde "Aksi 121" adı altında Al-Azhar Camisi'nde cuma namazında bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkede FPI ve diğer gruplara ait İslami içerik paylaşan hesapların engellenmesini protesto amaçlı Facebook ofisine yürüdü. 

Sosyal medya şirketinin Jalan Gatot Subroto Caddesi üzerindeki ofisi önüne gelen kalabalık, Facebook aleyhine slogan atarak sosyal medyada İslami hesapların engellenmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

Yürüyüş boyunca ve gösteri alanında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto olaysız sona erdi.

Öte yandan Facebook ofisi adına bir yetkilinin gruptaki bazı kişilerle görüştüğü ve konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi. 

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