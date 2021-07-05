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Endonezya'da hastanenin oksijeni bitti: 60'ı aşkın ölü

Delta varyantının etkisiyle vakaların arttığı Endonezya'da oksijen sıkıntısı var. Bir hastanede oksijenin tükenmesi nedeniyle 60'dan fazla hasta hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:36
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Endonezya'da hastanenin oksijeni bitti: 60'ı aşkın ölü

Hastanede oksijen tükendi. Onlarca hasta hayatını kaybetti.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, virüsle mücadelede zorlanıyor.

Delta varyantı nedeniyle ülkede vakalar hızla arttı, hastaneler dolup taştı.

Endonezya'da oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Cava Adası'ndaki bir devlet hastanesinde oksijen tükendi. Onlarca corona virüs hastası hayatını kaybetti.

Bir hastane yetkilisi, "Oksijen stoğumuz akşam sekizde sona erdi, oksijen tüpleriyle açığı kapatmaya çalıştık" dedi.

Pazar erken saatlere kadar sıkıntı sürürken ölen hastaların sayısının 60'ı aştığı belirtiliyor.

Hastaneye daha sonra oksijen takviyesi yapıldı.

Endonezya hükümeti, oksijen üreticilerinden önceliği hastanelere vermelerini istedi.

Cava Adası'nda vakaların artış göstermesi nedeniyle hastanelerin çadırdan ek yoğun bakım üniteleri oluşturdukları belirtiliyor.

Hastanelerde yer bulabilmek için hastalar günlerce beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede günlük vakalar 30 bine yaklaşıyor. Aşı kampanyası da oldukça yavaş ilerliyor. Nüfusun yalnızca yüzde 5'ine iki doz aşı yapıldı. 18 yaş altında vakaların artması da dikkat çekiyor. Bu nedenle 12-17 yaş grubu da aşılanmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDelta Varyantı
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