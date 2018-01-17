Endonezya'da kabine değişikliği yapıldı

Başkent Cakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda kabine revizyonuna ilişkin yapılan toplantıda Widodo, haziran ayındaki yerel seçimler için Doğu Cava Eyaleti Valiliğine aday olan ve istifa mektubunu sunan Sosyal İşler Bakanı Khofifah Indar Parawansa'nın yerine Golkar Partisi Genel Sekreteri 55 yaşındaki Idrus Marham'ı atadı.



Widodo ayrıca Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanlığına (KSAU) Genelkurmay Başkanlığına atanan Hadi Tjahjanto'nun yerine KSAU Komutan Yardımcılığı görevini yapan 55 yaşındaki Yuyu Sutisna'nın ve Başkanlık Genel Sekreterliğine de 60 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı Moeldoko'nun getirildiğini açıkladı.



Widodo döneminde üçüncü kez kabinede revizyon yapılırken, daha önce de reform süreci ve ekonomik durgunluk gerekçeleriyle 2015 ve 2016 yıllarında da kabinede 15 bakanlıkta görev değişimi yaşanmıştı.



Bu arada, kabine değişikliğini, Widodo'nun gelecek yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine hazırlık çalışmaları kapsamında yaptığı belirtiliyor.