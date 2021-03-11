Endonezya'da otobüs kazası: 27 ölü

Ulaştırma Bakanlığı, Sumedang kenti yakınında, geziden dönen ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik vadiye uçtuğunu açıkladı.
27 kişi öldü
Otobüsteki 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı vurgulandı.
Altyapı kazalara neden oluyor
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü.
Düşük güvenlik önlemleri ve altyapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu belirtiliyor.