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Endonezya'da sel: 4 ölü

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi öldü.

05 Nisan 2020 Pazar 19:25
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Endonezya'da sel: 4 ölü

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyaletin Tana Toraja bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelana neden oldu.

Tana Toraja Afet Azaltma Ajansı Başkanı Alfian Andi Lolo, evleri toprak altında kalan 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgedeki felaketten en az 20 ailenin olumsuz etkilendiğini aktaran Alfian Andi Lolo, olası kayıp kişiler için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildiğini kaydetti.

Yetkililer, Orta Kalimantan eyaletinin Kuzey Barito bölgesinde selin vurduğu 6 köyde de yüzlerce evin su altında kaldığını bildirdi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisanda sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSelÖLÜM
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