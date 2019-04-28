Endonezya'da sel ve toprak kayması: 12 ölü

Ülke basınında yer alan habere göre, Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta ve Bengkulu kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 184 evin ve 4 okulun yıkıldığını ifade eden Sutopo, çok sayıda yol ve köprünün de zarar gördüğünü kaydetti.

Sutopo, sellerden en az 13 bin kişinin etkilendiğini dile getirdi.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Papua eyaletinde mart ayında yaşanan selde 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.