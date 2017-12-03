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Endonezya'da tropikal kasırga: 20 ölü!

Endonezya’da, Dahlia kasırgasının neden olduğu sel ve heyelanda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

03 Aralık 2017 Pazar 16:41
Endonezya'da tropikal kasırga: 20 ölü!
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Endonezya’da, Dahlia kasırgasının neden olduğu sel ve heyelanda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), Doğu Cava eyaletinde etkili olan Dahlia kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelanda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgede 5 kişinin de kayıp olduğunu bildiren BNPB, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bölgede yaklaşık 2 bin ev zarar görürken, yetkililer kasırgasının henüz ulaşmadığı diğer bölgelerdeki halkı da olası sel ve toprak kaymasına karşı uyardı.

Orta Cava'da, Cempaka kasırgasının yol açtığı toprak kayması ve heyelanda da perşembe günü 27 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 03.12.2017 16:43
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