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Endonezya'da tsunami sonrası yeni yanardağ alarmı: uçuş rotaları değiştirildi

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nda alarm seviyesinin artırılmasının ardından, uçuşların rotaları da değiştirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:17
Endonezya'da tsunami sonrası yeni yanardağ alarmı: uçuş rotaları değiştirildi

Anak Krakatau Yanardağı'nda bir dizi patlamanın ardından alarm seviyesi en üst düzey ikinci seviyeye yükseltildi.

Yanardağın çevresinde 5 kilometrelik bir uçuşa kapalı alan oluşturuldu, bu nedenle uçaklar da farklı rotalara yönlendirildi.

Endonezya'nın afet yönetim merkezi (BNPB), artan volkanik aktivite nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

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Cumartesi günü, volkanik faaliyetler tsunamiyi tetiklemiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Afet yönetim merkezinden yapılan açıklamada, "Anak Krakatau Yanardağı'nın volkanik faaliyeti artmaya devam ediyor. Tehlike alanı 2 kilometreden 5 kilometreye çıkarıldı. Halk ve turistler 5 kilometrelik alana girmeleri yasaklandı" denildi.

UÇUŞLAR NASIL ETKİLENECEK?

Hava trafiği kontrol ajansı AirNav operasyon müdürü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Avustralya, Singapur ve Orta Doğu ile bağlantılı uluslararası uçuşların da aralarında olduğu, 20 ila 25 uçuşun etkileneceğini söyledi.

Yetkili, bazı yolcuların daha uzun süreyi uçakta geçirmeleri ve uçakların daha fazla yakıta ihtiyaç duymaları haricinde büyük bir aksaklık beklemediklerini de kaydetti.

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EndonezyaTsunamiYanardağAlarmUçuş RotalarıHaber
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