Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

Endonezya'da turistlere seks muafiyeti

Endonezya'da geçen hafta onaylanan yasayla turistler de evlilik dışı birliktelikte suç işlemiş sayılacaklardı. Dünyanın önemli turizm bölgelerinden Endonezya adası Bali'nin yöneticilerinden açıklama geldi. Bali Valisi, turistlerin seks yasağından etkilenmeyeceğini söyledi.

13 Aralık 2022 Salı 13:15
56 Okunma
Endonezya'da turistlere seks muafiyeti



Endonezya’ parlamentosunda geçen hafta yapılan oylamada evlilik dışı birlikteliği vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki yabancılar için de suç sayan ceza kanunu değişikliği tasarısı parlamentodan geçmişti. Evlilik dışı seksin yanısıra doğum kontrolü teşviği, dine küfretmek ve devlet büyüklerine hakaret de suça tabii olmuştu.

Turizmden önemli miktarda gelir elde eden Endonezya bu konuda yeni bir kural koydu. Bali Valisi tarafından yapıla açıklamada "Endonezya'nın yeni ceza kanunu hükümlerine göre, Bali'yi ziyaret eden veya burada yaşayan ziyaretçilerin endişelenmesine gerek kalmayacak" ifadeleri kullanıldı. Vali Wayan Koster, adadaki turistik alanlara gelen ziyaretçilere evlilik cüzdanının sorulmayacağını belirtti.

COVİD-19 TURİZM EKONOMİSİNİ VURMUŞTU
Dünyanın dört bir yanındaki en büyük turizm noktaları gibi, Bali de Covid-19 salgını sırasında büyük bir ekonomik çalkantı yaşadı. Pandemi hafifledikçe uluslararası gezginler popüler tatil adasına geri dönüyor. Bali turizm yetkilileri ülkenin yeni ceza yasasının yabancıları ziyaret etmekten alıkoyabileceğini ve ülkenin küresel itibarına zarar verebileceğini söylemişti.

Yetkililer daha önce, zinayı, evlilik öncesi birlikte yaşamayı ve dinden dönmeyi yasaklayan yeni yasanın yabancılar ve turistler için de geçerli olacağını açıklamışlardı. Bali'nin ve turizmin Endonezya ekonomisindeki önemi düşünüldüğünde adadaki turistlerin yeni yasalardan etkilenmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan yüz milyonlarca Endonezyalı için gerçekler endişe verici olmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTuristSeks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçak tuvaletinde doğurdu
Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçak tuvaletinde doğurdu
Rusya tarih vererek duyurdu!
Rusya tarih vererek duyurdu!
ABD'li sağcı siyasetçinin Kongre baskınıyla ilgili sözleri ülkede tartışma yarattı
ABD'li sağcı siyasetçinin Kongre baskınıyla ilgili sözleri ülkede tartışma yarattı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim