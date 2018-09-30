Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832'ye yükseldi

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde ölü sayısının 832'ye yükseldiğini açıkladı.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Depremden en çok etkilenen Palu'da yollar ceset torbalarıyla doldu. İnsanlar yerdeki torbaların içlerini kontrol ederek yakınlarını aramaya çalışıyor.

ELEKTRİK VE İNTERNET HATLARI KESİLDİ

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma

ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Palu'daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

TSUNAMİ DALGALARI VURDU

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.