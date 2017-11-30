Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Endonezya'daki kasırgada ölü sayısı 21'e yükseldi

Endonezya'da Cempaka kasırgasının neden olduğu heyelan ve sellerde ölü sayısı 21'e yükseldi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:49
Endonezya'daki kasırgada ölü sayısı 21'e yükseldi
banner10

Endonezya'nın Cava Adası bölgesinde etkili olan Cempaka kasırgası sonucu ölü sayısı 21'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki heyelanda iki cansız bedenin daha bulunmasıyla kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde ölü sayısının 21'e çıktığı duyuruldu.

Cava ve Bali Adası olmak üzere Cempaka kasırgasının 21 bölgede etkili olduğu belirtilen açıklamada, bazı bölgelere de henüz ulaşılamamasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydedildi.

Bu arada yetkililer, güvenlik nedeniyle bazı bölgelerin elektriğini kesme kararı aldıklarını ifade etti. Kasırganın hala etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar olası afetlere karşı uyarıldı.

BNPB dün Cempaka kasırgasının neden olduğu toprak kaymalarında 15, sellerde ise 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Ülke genelinde yıl başından bu yana aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda toplamda bir milyon 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaş uçakları bombaladı: En az 801 sivil öldü!
Savaş uçakları bombaladı: En az 801 sivil öldü!
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor
Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim