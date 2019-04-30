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Endonezya'nın hızla suya batan başkenti taşınıyor

Endonezya, başkentini Cakarta'dan taşımaya karar verdi. Planlama Bakanı, "şehrin suya battığını" söyledi ancak yeni başkentin nereye kurulacağını açıklamadı.

30 Nisan 2019 Salı 10:54
Endonezya'nın hızla suya batan başkenti taşınıyor
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Bakan Bambang Brodjonegoro, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun başkenti taşıma kararı aldığını açıkladı.

Sebebi; 10 milyon kişinin yaşadığı başkent Cakarta'nın dünyanın en hızlı batan şehirlerinden biri olması.

Bakan yeni başkentin nerede olacağını açıklamasa da, devlet haber kanalı Borneo adasındaki Palangkaraya'nın en öncelikli seçenekler arasında olduğunu söylüyor.

Nisan ayındaki seçimleri yeniden kazanan Widodo, resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da devlet başkanı olarak bu kararı aldığını bakanı aracılığıyla duyurmuş oldu.

 

Daha önce de gündeme geldi

Endonezya 1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana, başkentin değiştirilmesi gündemdeydi.

2016'da yapılan bir araştırmaya göre, dünyada trafiğin en kötü olduğu şehir Cakarta. Trafiğin bu durumu, ülke ekonomisini yılda yaklaşık 6,8 milyar dolar (40,460 milyar TL) zarara sokuyor.

 

Cakarta dışındaki belediyelere mali kaynak aktarımı ve siyasi güç verebilmek için, son iki yıldır hükümetin yetkiyi farklı bölgelere dağıtmaya çalıştığı bir program da yürürlükte.

Son olarak, Cakarta dünyada en hızlı suya batan şehirlerden biri. Uzmanlara göre 2050'de şehrin tamamı sular altında kalabilir.

Kuzey Cakarta son 10 yılda 2.5 metre battı, yılda 1 ile 15 cm arasında batmaya da devam ediyor.

Şehir, bataklık bir toprak üzerine kurulu, içinden 13 nehir geçiyor.

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Cakarta'nın yarısı deniz seviyesinin altında. Bunun başlıca sebeplerinden biri, yeraltı suyunun içme suyu olarak kullanmak üzere çekilmesi.

 

Seçenekler neler?

Kapalı kabine toplantısında, üç çözüm önerisi getirildi.

Birincisi, Cakarta içinde hükümet binaları için özel bir alan tahsis edilmesi; ikincisi bu binaların hemen Cakarta'nın dışına taşınması; üçüncüsü ise başka bir adaya başkent olacak yeni bir şehrin inşa edilmesi.

 

Cumhurbaşkanı, üçüncü seçenekte karar kıldı.

En öncelikli seçenek, yüzlerce kilometre kuzeydoğudaki takımadaların üzerinde olan, Endonezya'nın kurucu liderleri Sukarno'nun da başkent yapmak istediği Palangkaraya.

Brodjonegoro, sürecin 10 yılı bulabileceğini söyledi:

"Brezilya, başkentini Rio de Janerio'dan Amazon yakınlarındaki Brasilia'ya taşıdı. Kanberra'ya bakın, Sidney ve Melbourne arasında inşa edildi. Kazakistan da başkentini ülkenin merkezine daha yakın bir yere taşıdı, Maynmar da Naypyidaw'a taşıdı."

 

Widodo, seçim kampanyası sırasında ülkenin ekonomik kalkınmasını her bölgeye eşit olarak yayma sözü vermişti.

BBC Endonezya'dan Rebecca Henschke, Endonezyalıların bu açıklamaya şüpheyle yaklaştığını, daha önce defalarca gündeme gelen bu önerinin önceki 6 devlet başkanı tarafından yerine getirilemediğini söylüyor:

"Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, beş yıllık görev süresinde inanılmaz bir altyapı çalışması yürüttü, dolayısıyla bu vaadi sonunda gerçekleştirecek olan kişi o olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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