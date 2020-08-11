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Endonezya, ocak ayında COVID-19 aşısının seri üretimine hazırlanıyor

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.

11 Ağustos 2020 Salı 12:55
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Endonezya, ocak ayında COVID-19 aşısının seri üretimine hazırlanıyor

Widodo, Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla duyurduğu ve Endonezya'ya ait ilaç şirketi Bio Farma ile geliştirilen COVID-19 aşı adayının klinik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Söz konusu aşının 3'üncü aşama denemelerinin 6 ayda tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Widodo, bu kapsamda, gelecek yıl ocak ayında tüm Endonezya için seri üretime geçebileceğini ifade etti.

Widodo, ilk etapta 100 milyon doz üretilmesi planlanan aşının daha sonra üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

Öte yandan Bio Farma, COVID-19 aşı adayı "CoronaVac"ın 1620 gönüllüyü kapsayan 3'üncü aşama testlerine bugün başladı.

Sinovoc Biotech, 15 Haziran’da, geliştirdiği COVID-19 aşı adayının 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaCOVID19 Aşısı
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