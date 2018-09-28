Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'nun 55 kilometre kuzeybatısında olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 18,1 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise bölgedeki depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıklarken, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.



Öte yandan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Lombok Adası’nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti.