Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

Endonezya’da arka arkaya depremler Tsunami alarmı verildi

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6 büyüklüğünde ardından Banda Denizi açıklarında 7,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:50
Endonezya’da arka arkaya depremler Tsunami alarmı verildi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Mamberamo bölgesinin 48 kilometre güneydoğusundaki 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de depremin ardından tsunami alarmı vermedi

Endonezya’nın Maluku eyaletinde, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. BMKG, Tsunami alarmı verdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.
Endonezya’da 28 Eylül 2018’de Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Endonezya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması
Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması
Pompeo ‘İran’a karşı koalisyon’ görüşmeleri için Suudi Arabistan’da
Pompeo ‘İran’a karşı koalisyon’ görüşmeleri için Suudi Arabistan’da
Kazakistan'da silah deposunda patlama
Kazakistan'da silah deposunda patlama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim