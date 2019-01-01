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Endonezya’da bir felaket daha: Ölü ve yaralılar var

Doğal afetlerin üst üste etkilediği Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi kayboldu.

01 Ocak 2019 Salı 10:41
Endonezya’da bir felaket daha: Ölü ve yaralılar var

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyüde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, 107 kişinin barındığı 30 evin toprak altında kaldığını belirtti.Heyelanda, 3 kişinin yaralandığını ve 2 cansız bedene ulaşıldığını aktaran Nugroho, 41 kişinin halen göçük altında olduğu bilgisini paylaştı.

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Endonezya'da yaşanan felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya’da yaşanan felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Nugroho, heyelandan etkilenen 61 kişinin de bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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