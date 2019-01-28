Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
banner40

Endonezya’da dang humması 100’den fazla can aldı

Endonezya'da yılın başından itibaren dang humması nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:39
Endonezya’da dang humması 100’den fazla can aldı

Endonezya Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülke genelinde ocak ayında 100’den fazla kişinin dang hummasına yakalanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dang humması nedeniyle en çok can kaybının 41 kişiyle Doğu Cava eyaletinde yaşandığını belirten Tarmizi, Kuzey Sulawesi’de 13 kişi ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de 12 kişinin öldüğünü ifade etti.

Diğer 16 eyalette de can kayıplarının olduğu bilgisini paylaşan Tarmizi, dang humması virüsü taşıyan sivrisineklerin en çok aktif olduğu yağışlı dönemde, yılın başından bu yana da 372 bölgede toplamda 9 bin 634 dang humması vakasının görüldüğünü bildirdi.

banner41
Tarmizi, Orta Kalimantan, Kuzey Sulawesi ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerini kapsayan 4 bölgede de dang hummasına karşı acil durum ilan edildiğini ve bazı eyaletlerde geçen yıla oranla vakalarda artış görüldüğünü kaydetti.

Yağışlı dönemde dang humması ve sıtmadan korunmaya karşı halk uyarılırken, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bu hastalıkları önlemek amacıyla mahalle ve sokak aralarında ilaçlama çalışmaları artırılıyor.

Ülkede, özellikle sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası görülüyor.

Endonezya’da dang hummasından 2016’da bin 598, 2017’de ise 493 kişi ölmüştü.

AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDang Humması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilot alkollü çıktı, sefer iptal edildi
Pilot alkollü çıktı, sefer iptal edildi
Bu çadır sayesinde su altında kamp yapmak mümkün
Bu çadır sayesinde su altında kamp yapmak mümkün
Dünyanın ilk "esrar otomatı" ABD'de hizmete açıldı
Dünyanın ilk "esrar otomatı" ABD'de hizmete açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim