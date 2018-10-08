Endonezya’da deprem ve tsunami felaketinde ölü sayısı artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki Palu ve Donggala’daki deprem ve tsunamide can kaybı bin 944’e çıktı.

Endonezya Orta Sulawesi Askeri Komutanlığı Bilgi Başkanı Muh Thohir, 28 Eylül’de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 944 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Thohir, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da 2 bin 600’den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor. Türkiye, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedeler için bölgeye 250 çadır ve bin uyku tulumu gönderdi.

30 tonluk yardım malzemesi iki askeri kargo uçağı ile bölgeye gönderildi.

Bölgeden gelecek talepler doğrultusunda Türkiye’den Endonezya’ya yardımlar devam edecek. Türkiye, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedeler için bölgeye 250 çadır ve bin uyku tulumu gönderdi.