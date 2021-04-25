Endonezya’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.



Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.



KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.



Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.



Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlamış, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Geçtiğimiz gün de Endonezya'da donanmaya ait 53 mürettebatlı kayıp denizaltına ait enkazın parçalarına ulaşılmıştı.



İLETİŞİM 700 METRE DERİNLİKTE KESİLDİ



Yerel medya, Savunma Bakanlığı’nın Avustralya ve Singapur’dan arama çalışmaları konusunda yardım istediğini bildirdi. Endonezya medyasındaki habere göre denizaltı ile iletişimin 700 metre derinlikte kesildiği aktarılmıştı.