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Endonezya'da yolcu gemisi battı: 6 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Bali Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

29 Haziran 2021 Salı 21:40
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Endonezya'da yolcu gemisi battı: 6 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında KMP Yunice adlı yolcu gemisi battı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybetti.

Gemide 41 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, geminin Banyuwangi’deki Ketapang Limanı’ndan Bali Adası'ndaki Gilimanuk Limanı'na sefer yaptığı aktarıldı.

Gilimanuk İlçe Polis Müdürü I Ketutu Gede Adi Wibawa ise yaptığı açıklamada, “3 erkek ve 3 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok yolcunun ise batan gemiden yakınlardaki başka bir feribota yüzerek kurtulduğu görüldü.

Son Güncelleme: 29.06.2021 23:39
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaKMP Yunice
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