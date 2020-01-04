Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...

Endonezya’daki selde ölü sayısı 53’e yükseldi

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:24
Endonezya’daki selde ölü sayısı 53’e yükseldi

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e ulaştı.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 53 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Meydana gelen afette bir kişinin de kayıp olduğu belirtilen açıklamada, su baskınlarının etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Geçici barınaklarda bulunanların toplam sayısının 173 bin olduğunu aktaran yetkililer, Bekasi bölgesinde selin günlük yaşamdaki olumsuz etkisinin ise sürdüğünü kaydetti.
Yetkililer, sel ve heyelanların etkili olduğu geniş çaplı alanda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) da dünkü açıklamasında, 10 Ocak’a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu.
Ekvator kuşağındaki Endonezya’da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Endonezyaşiddetli YağışlarSelÖLÜMHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, İran Destekli Asaib Ehlil Hak Örgütünü Terör Listesine Aldı
ABD, İran Destekli Asaib Ehlil Hak Örgütünü Terör Listesine Aldı
Ürdün ve Bahreyn Bağdat’a uçak seferlerini durdurdu
Ürdün ve Bahreyn Bağdat’a uçak seferlerini durdurdu
BM’den Libya’da ateşkes çağrısı
BM’den Libya’da ateşkes çağrısı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim