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Endonezya’daki tsunamide ölü sayısı 429’a çıktı

25 Aralık 2018 Salı 10:57
Endonezya’daki tsunamide ölü sayısı 429’a çıktı

Endonezya’da Sunda Boğazı’nda 22 Aralık’ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 429’a yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 429’a çıktığını, yaralı sayısının ise bin 400 olduğunu kaydetti.

Nugroho, en az 128 kişinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.
Bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau’nun Çocuğu) Yanardağı’ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

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Anak Krakatau Yanardağı’ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde 28 Eylül’de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500’e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. 
“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya’Tsunami
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