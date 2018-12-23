Endonezya’yı tsunami vurdu!

Tsunami, yanardağ ve deprem felaketleriyle bu yıl zor günler geçiren Endonezya’da bir doğal afet daha yaşandı…

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin yaşamını yitirdiğini, 745 kişinin yaralandığını ve 30 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

YÜZLERCE EV ZARAR GÖRDÜ

Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.

Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau’nun Çocuğu) Yanardağı’ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.

Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı’ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

Anak Krakatau Yanardağı’ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

28 Eylül’de Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500’e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

MÜZİK GRUBU SULARIN ALTINDA KALDI

Ülkenin popüler müzik gruplarından Seventeen’in bir plajda verdiği konserde adeta felaket yaşandı… Pop müzik yapan grubun Tanjung Lesung’daki konseri sırasında tsunami sahneyi ve konser alanını adeta yıktı geçti. Müzik devam ederken çekilen görüntülerde tsunami hızla sahneyi yerle bir ediyor ve bazı müzisyenleri alıp götürüyor.

Yetkililer ilk belirlemelere göre müzik grubunun bas gitarcısı Bani ve menajerleri Oki’nin yaşamını kaybettiğini duyurdu. Grubun solisti Riefian Fajarsyah sağlık durumunun iyi olduğunu ama büyük bir şok yaşadıklarını da dile getirdi.