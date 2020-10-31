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Enkaz altından birbirlerine sarılmış halde çıkarıldılar

Seferihisar açıklarında dün gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremden İzmir'den sonra en çok etkilenen yerlerden biri olan Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 17 ve 15 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir dramı ortaya çıkardı. Sevgili oldukları öğrenilen iki çocuğun cansız bedenleri enkaz altından birbirine sarılmış halde çıkarıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:22
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Enkaz altından birbirlerine sarılmış halde çıkarıldılar

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adasında da hissedildi.

Depremi hisseden halk sokağa döküldü,depremde 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralı sayısının 19'a çıktığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.

Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu.

Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti.

Deprem nedeniyle Vathy kasabasında baygın halde bulunan 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Clarie ‘nin yaşamını yitirdiği açıklanırken, yaralı sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

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