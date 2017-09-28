Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102595
ALTIN
146.999
DOLAR
3.5604
STERLİN
4.7797
EURO
4.1999
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

Erbil Havalimanı'nda 'uçuş yasağı' yoğunluğu

Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun cuma gününden itibaren IKBY'ye yönelik tüm uluslararası uçuşların askıya alınması talimatı nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor

28 Eylül 2017 Perşembe 17:25
Erbil Havalimanı'nda 'uçuş yasağı' yoğunluğu

Irak merkezi hükümetinin, gayrimeşru referandum sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) havalimanlarını üç gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemesi, aksi takdirde IKBY'ye yönelik tüm seferleri durduracakları yönündeki uyarısı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Yurt dışından IKBY'ye gelen ziyaretçiler, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun cuma günü yerel saatle 18.00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'ndaki tüm uluslararası uçuşların askıya alınması talimatı nedeniyle yasağa takılmadan bölgeyi terk etmek istiyor. 

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava yolu şirketlerinin serbest hareket etmesinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla Bağdat'ın talimatına uyacaklarını ifade etti.

Erbil'den günde yaklaşık 5 bin kişinin 60 seferle yurt dışına seyahat ettiğini belirten Faik, endişe içindeki vatandaşların yasağın başlayacağı saatten önce Irak'ı terk etmek istediğini dile getirdi. 

Faik, havalimanının Erbil yönetimi için ciddi bir gelir kaynağı olduğuna da dikkati çekerek, "Kargo bölümü dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edilmesi halinde günlük zararımız 350 bin doları bulur." dedi.

Ziyaretçiler seyahat programlarını değiştiriyor

IKBY'deki yabancı ziyaretçiler, son gelişmelerin ardından seyahat programlarını değiştirmeye başladı.

Erbil'e ilk defa geçen yıl geldiğini söyleyen Hindistanlı Şakelu Rahman, uçuş yasağı geleceğini öğrenince hemen seyahat tarihini 1 hafta öne aldığını dile getirdi.

Rahman, "Normalde 5 Ekim'de ülkemi ziyaret edip geri gelecektim, ancak durum kötüye gitmeye başlayınca hemen bileti öne aldım. Böylesi bir durumda geri dönmeyi düşünmüyorum." dedi. 

İsmini vermek istemeyen Hollandalı bir yolcu ise son gelişmeler üzerine hemen biletini alıp İstanbul'a gitme kararı aldığını, bölgede durumun normalleşmesi halinde dönmeyi düşündüğünü aktardı. 

"Aylık yaklaşık 20 bin dolar zarar edeceğiz" 

Erbil'in en büyük bilet satış merkezinde müdür olarak çalışan Hüseyin Berzenci de yarından itibaren birkaç hava yolu şirketi dışında kimsenin bilet satmadığını, durumun kendileri için hiç de iç açıcı olmadığını belirtti. 

Bölgenin zaten derin bir ekonomik krizde olduğunu hatırlatan Berzenci, "Uçuşların iptal olması halinde aylık yaklaşık 20 bin dolar zarar edeceğiz." diye konuştu

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 köy 3 günden beri abluka altında
16 köy 3 günden beri abluka altında
Arakan’da son bir ayda 7 bine yakın Müslüman katledildi
Arakan’da son bir ayda 7 bine yakın Müslüman katledildi
Bilim insanlarının yeni keşfi gün yüzüne çıkıyor
Bilim insanlarının yeni keşfi gün yüzüne çıkıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim