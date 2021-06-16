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Erdoğan'a Bakü'de sevgi gösterisi

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:36
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Erdoğan'a Bakü'de sevgi gösterisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.

Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Milli Takım'ın Galler ile oynayacağı maçı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izleyecek.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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